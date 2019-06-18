أمير الكويت يتجه إلى العراق الأربعاء في زيارة رسمية

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ان امير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح سيزور ​العراق​ غدا في ظل التوترات والتطورات المتسارعة بالمنطقة.

ورغم عدم ورود المزيد من التفاصيل حول أسباب الزيارة، إلا أنها تأتي تزامنا مع توترات تشهدها المنطقة، بالأخص بعد سقوط ثلاثة ​صواريخ​ على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية شمالي ​بغداد​ في وقت متأخر الاثنين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.