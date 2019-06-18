أمير الكويت يتجه إلى العراق الأربعاء في زيارة رسمية

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ان امير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح سيزور العراق غدا في ظل التوترات والتطورات المتسارعة بالمنطقة.
ورغم عدم ورود المزيد من التفاصيل حول أسباب الزيارة، إلا أنها تأتي تزامنا مع توترات تشهدها المنطقة، بالأخص بعد سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية شمالي بغداد في وقت متأخر الاثنين.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
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