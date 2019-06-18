آكار أكد أهمية مواصلة الحوار مع أميركا بشان صواريخ أس-400 الروسية

أكد ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي آكار​ للقائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي ​باتريك شاناهان​ أهمية مواصلة الحوار، معربا عن استيائه من الأسلوب المستخدم في الرسالة الأميركية بشأن ​صواريخ​ أس-400 الروسية.

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