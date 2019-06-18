الكرملين يحذر من "تصاعد التوتر" في الشرق الأوسط

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موسكو: حذر الكرملين الثلاثاء من "تصاعد التوتر" بعد الإعلان عن إرسال نحو ألف جندي أميركي إضافي الى الشرق الاوسط وتحذير طهران من أنها ستتجاوز قريبا الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي الدولي.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "ندعو كل الاطراف الى ضبط النفس. نفضل ألا يتم اتخاذ خطوات من شأنها التسبب بتصاعد التوتر في هذه المنطقة غير المستقرة أساسا".

