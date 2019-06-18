السبب وراء تقلب مزاج "كيت ميدلتون" في حفل المشاة الملكي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قالت صحيفة "لاتن تايمز" إن دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، بدت في مزاج متقلب أثناء وجودها في مراسم " تروبينج ذا كولور" هذا الشهر، حيث يجتمع ما يزيد عن 1400 جندي من المشاة و200 حصان، بالإضافة إلى 400 موسيقي معًا في عرض للعسكرية والفروسية احتفالا بعيد ميلاد الملكة الرسمي.

وذكرت الصحيفة، أنه في يوم 8 يونيو، كانت" كيت" تجلس بجانب دوقة مقاطعة كورنوال، كاميلا باركر بولز، على متن العربة، والتي كانت تبتسم من الأذن إلى الأذن وهي تلوح للحشد، وأمامهم وفي نفس العربة كانت ميجان ماركل والأمير هاري، اللذان بديا في غاية السعادة لحضورهم الحدث.

لكن ما لفت الأنظار وجذب انتباه الحضور حتى على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، هو تعبير "وجه" كيت، حيث ابتسمت لبضع ثوان وعادت لتبدو مستاءة، بينما قال مصدر ملكي إن السبب في هذا أن الدوقة كانت تعاني من دوار الحركة.

وأضاف المصدر قائلاً:" الحقيقة أن الدوقة تعاني دائما من دوار البحر، ولا تميل لحركة العربات الزائدة عن حدها، كما أن شعورها بأنها مريضة في مناسبة كهذه دفعها للتوتر".

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ولسوء خط "كيت" لم يكن لديها خيار سوي اتباع البروتوكول الملكي والذهاب إلى الحدث عبر عربة النقل التابعة للدولة، بينما وصل الأمير "وليام" إلى قصر باكنجهام على ظهر حصانه.

ووفقا للدكتور، قدير أرشد، من كلية إمبريال بلندن، فإن "غثيان الصباح" ناجم عن الرسائل المختلطة التي تأتي من الأذن والعين. وقال "أرشد"، إن:" أكثر أدوية الغثيان فاعلية تجعلك تشعر بالنعاس، لذلك لن يكون مناسباً للعائلة المالكة قبل مناسبة رسمية كهذه".

وأشارت صحيفة " ذا لاتن" إلى أن دوقة كامبريدج ليست العضوة الوحيدة في العائلة المالكة التي تتمتع بتجربة غير مريحة أثناء ركوبها عربة تجرها الخيول، ففي العام الماضي، كشفت الملكة إليزابيث الثانية أن تتويجها عام 1953 جعلها تشعر بعد الارتياح.

وقالت الملكة:" إن استغراق ساعتين في عربة قديمة يعود عمرها لـ200 عام، وتجرها ثمانية خيول، هو امر فظيع وغير مريح بالمرة".