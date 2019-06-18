"تشريعية البرلمان" توافق على اتفاقيتين.. تعرف عليهما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم على اتفاقيتين وقعتها مصر. ‌ Advertisements وأكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة دستورية قانونية بالاتفاقيتين وأن طريقة إقرار كل منهما تخضع للبرلمان وتتضمن الاتفاقيتين وتتضمن الاتفاقيتين 1 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278 لسنة 2019 بشان الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبنك التعمير الألمانى بشان دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع تركيز خاص على الاثر الاجتماعى بمبلغ 225 مليون يورو والموقع فى 12/2/ 2019. 2 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى رقم 38/4 المعتمد فى الاستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى والقرار رقم 44/3 المعتمد فى كوت ديفوار يومى 10و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية.

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