شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: علاقات قوية تربط "تميم" وإيران لنشر الفتن فى المجتمع العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع مباشر قطر، إن هناك علاقات تزداد تقاربا بين تنظيم الحمدين وملالى إيران، يعود ذلك لحجر الأساس الذى وضعه حمد بن خليفة فى هذه العلاقات التى ظهرت على السطح مع سنوات انقلابه الأولى على والده الشيخ خليفة فى عام 1995، وباتت اليوم أكثر قوة فى عهد نجله تميم بن حمد، الذى اختار الاصطفاف إلى جانب حكومة الملالى منذ بدء المقاطعة العربية فى يونيو 2017.

وأكد مباشر قطر، على أن ظهرت ملامح الخضوع القطرى للنظام الإيرانى، من خلال الصور التى نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية، متفاخرة باللقاءات التى جمعت تميم مع الرئيس الإيرانى حسن روحانى فى المؤتمر الخامس للتفاعل وبناء الثقة فى آسيا “سيكا”، المنعقد فى العاصمة الطاجيكية دوشنبة

وأظهرت وسائل الإعلام الإيرانية من خلال الصور التى نشرتها، تبادل الابتسامات والحديث بين روحانى وتميم، مؤكدة أن العلاقات بين الدوحة وطهران باتت اليوم أكثر قوة، معتبرة أن قطر بقيادة تميم بن حمد يجمعها اليوم بإيران مواقف متشابهة على المستوى الإقليمى والدولى، خاصة أن مسئولى الدوحة دائما ما يدافعون عن سياسات إيران ومواقفها فى المنطقة.

هذه اللقاءات، لم تخفِ أهداف الملالى من وراء العلاقات مع قطر، حيث أكد روحانى أن طهران تتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك فى العلاقات الاقتصادية مع الدوحة، وهو ما يؤكد أطماع نظام الملالى فى ثروات قطر ومواردها الطبيعية، لاسيما أن إيران تشاركها بعض الحقول النفطية.

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وهاجم الفريق ضاحى خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبى السابق، النظام القطرى بسبب تقارب الحمدين المتزايد لنظام الملالى الإيرانى، ودعمهم لإيران الفترة الحالية.

وفى سلسلة تغريدات له عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تساء خلفان: "لماذا تجمع قطر شذاذ الآفاق وكل المجندين بالارتزاق لتسب العرب أبا عن جد؟"، مضيفًا: "فى علم الاجتماع إذا سلك الطفل سلوكا مغايرا لعادات وقيم المجتمع سمى حدثا منحرفا.. أتذكر حكومة الحمدين.. بالرغم من أن الحمدين كل واحد فيهم أضخم من البعير".

وتابع خلفان: "شخصيا قريب من مسؤولى الحكومات فى كل دول مجلس التعاون الخليجى..كلهم قلقون من سلوك قطر فى التعامل مع الإرهابيين.. قطر لا تدخر جهدا من دعم تنظيم الإخوان الذى يعتبر حكومات الخليج غير شرعية ما عدا حكومة الحمدين.. سبحان الله ما أجهل هذا التنظيم الإخونجي".

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وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبى السابق:" قطر تدعم جماعة الحوثى والعصابات الإيرانية فى اليمن التى تعمل على إطلاق الصواريخ على المملكة.. أى دولة تعاونية فى مجلسنا هذه".