شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تدعو المحافظات لتقديم رؤيتها عن كيفية تعظيم مواردها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، لتقديم رؤيتها حول آليات تعظيم مواردها الذاتية.

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وقال النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لـ"الخليج 365"، إن الموارد الذاتية للمحافظات ضعيفة جدا ولا تساعد على تنفيذ خطة التنمية الشاملة والمستدامة، مما يتطلب من كل محافظة البحث عن كيفية استغلال مواردها والاستفادة من الأصول غير المستغلة.

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وأشار"عبد الواحد"، إلى أن اللجنة تلقت بيانات من الحكومة بشأن موارد المحافظات وهى "إيرادات ضعيفة"، ولابد من أن تضع كل محافظة خطة لإعادة الهيكلة وكيفية تعظيم الموارد، موضحا أن هناك ملفات عديدة يمكن أن تمثل موارد للمحافظات فى حالة حسن استغلالها وإدارتها بشكل جيد، مثل المحاجر والمناجم والمواقف واستغلال الأصول غير المستغلة وغيرها.

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وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استمعت لرؤية 5 محافظات عن كيفية تعظيم مواردها، وهى محافظات (الإسكندرية – كفر الشيخ – الاسماعلية – بور سعيد – السويس)، وتواصل خلال الأيام القادمة الاستماع لباقى المحافظات.