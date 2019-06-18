10 جهات مستفيدة من إدراج اعتمادات إضافية فى موازنة العام المقبل..تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 10 جهات استفادت مما تمكنت منه لجنة الخطة والموازنة بموافقة وزارتى المالية والتخطيط على إدراج اعتمادات إضافية على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، تقترب من 10 مليارات جنيه، وفقا لتصريحات المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة. ويستعرض ”الخليج 365” تلك الجهات كالتالى : 1. دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمبلغ 1.5 مليار جنيه. 2.دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون لتركيب عدادات كهرباء بالمساجد. 3. دعم المجلس القومى للشباب بمبلغ 120 مليون لصالح تأهيل الشباب وفقا للبرنامج الرئاسى. 4. دعم بمبلغ 500 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب. 5. دعم بمبلغ 250 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية. Advertisements 6. دعم وزارة الرى والموارد المائية بمبلغ 923 مليون جنيه. 7. إدراج اعتماد إضافى قدره مليار جنيه لصالح وزارة الإسكان لإنهاء مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر فقرا. 8. دعم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمبلغ 2 مليار و510 ملايين جنيه. 9. دعم وزارة النقل والمواصلات بمليار جنيه إضافية لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى. 10. دعم موازنة وزارة الصحة والسكان بمبلغ مليار و925 مليون جنيه. ‌ ‌ ‌

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