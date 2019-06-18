شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول صينى للدكتور على عبدالعال: مصر شريك إستراتيجى لبكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية على رأس وفد برلماني، التقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له مع وانج يانج رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

في مستهل اللقاء، قال الدكتور على عبد العال أن الزيارة تأتي في توقيت تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخماً كبيراً، مشيراً إلى أن البلدين يقتسمان تاريخاً حضارياً لطالما أضاف للإنسانية وكان مصدر إلهام لها.

واستعرض الدكتور عبدالعال دور مجلس النواب المصري في سن التشريعات والرقابة على أعمال الحكومة، خاصة في تلك المرحلة التى تشهد فيها الدولة المصرية ثورة تشريعية، لتتزامن مع ما تشهده من برنامج جاد للإصلاح الإقتصادي، يضع الدولة المصرية في مكانها الطبيعي والمُستحق ومع ما يتلائم مع وزنها الإقليمي والدولي.

وأشاد الدكتور على عبد العال بالمستوى الاستراتيجي الذى وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة المستويات، مشيداً بمستوى التعاون الأمني خاصة في مجال مكافحة الإرهاب

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كما أشار إلى للعلاقات المصرية الصينية في جانبها الاقتصادي، مشيراً في هذا الصدد إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية معتبراً أنها خير برهان على تطابق الرؤى المصرية الصينية بشأن أهمية تعزيز التجارة العالمية.

من جانبه، أعرب وانج يانج رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، عن سعادته الغامرة باستقبال الدكتور على عبد العال، والوفد البرلماني المرافق ، مشيراً إلى أن الصين تنظر إلى مصر بوصفها شريك استراتيجي، وبلد صديق، وإنطلاقا من تقارب الرؤى المشتركة المصرية الصينية إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

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