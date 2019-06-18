ترميم 505 منازل أثرية في "بلاط الإسلامية" بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تسليم مدينة بلاط الاسلامية الأثرية للشركة المنفذة لمشروع الترميم والانقاذ والتي تتضمن 505 منازل على مساحة 22 فدان تنفيذًا لقرار اللجنة الدائمة للأثار الإسلامية والقبطية بترميم المدينة والحفاظ عليها بعد تعرض عدد كبير من المنازل للتصدع والضرر بسبب عوامل المناخ.

وقال "عباس"، في تصريح خاص، إن مشروع الترميم جاء بناء على موافقة الآثار الإسلامية والقبطية على تنفذ المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة بتكلفة إجمالية 16 مليون و500 ألف جنيه حيث تم اسناد المشروع لإحدى الشركات المتخصصة تمهيدا للبدء في العمل.

وأضاف "عباس"، أن مدينة بلاط الإسلامية تتضمن كتل سكنية ومنازل مبنية بالطوب اللبن من طابق أو اثنين ومتلاصقة جرى بنائها على تل مرتفع لصد هجوم الأعداء واختيار مكان صحى ومناسب بيئيا بسبب ارتفاع الهضبة، وتتميز بالبوابات والمنافذ الضيقة والسقائف وجميعها وسائل دفاعية لمنع دخول الأعداء إلى شوارع المدينة.