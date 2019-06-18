"التعليم" تعلن وظائف شاغرة بمدرسة الضبعة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فتح باب التقديم للالتحاق بفريق العمل، بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية نظام الخمس سنوات، بمدينة الضبعة، محافظة مطروح.

وتهدف المدرسة لدعم البرنامج النووي المصري، بكوادر فنية متخصصة للعما في التطبيقات السلمية للطاقة النووية.

ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019.

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ويمكن للمعلمين الراغبين في التقديم للالتحاق بالعمل اتباع الرابط التالي: http://tawzef.emis.gov.eg/ حتى موعد غايته الأحد الموافق 30 يونيو 2019.

وللاطلاع على الشروط والأحكام للحصول على الوظائف "ندبًا": يمكن اتباع الرابط التالي:

http://emis.gov.eg/Site%20Content/pdf/2019/job/Dab3a_2019.pdf

