السجن المُشدد 6 سنوات لعاطل يتاجر في "البانجو" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، عاطلًا، بالسجن المُشدد لمدة 6 سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 3180 جنايات منيا القمح لسنة 2019، بحيازة كمية من نبات "البانجو" المُخدر، بقصد الإتجار.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "أحمد.ص.ع" عاطل، بحوزته كمية من نبات "البانجو" المُخدر، بقصد الإتجار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.