شريف إسماعيل يتفقد استاد السويس قبل تسليمه للكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

زار المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية استاد السويس الرياضي، للوقوف على آخر الاستعدادات قبل تسليم الاستاد إلى الاتحاد الافريقي لاستقبال فرق منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا بالمجموعة الخامسة بكأس الأمم الافريقية.

وتفقد المهندس شريف إسماعيل، يرافقه اللواء عبد المجيد صقر محافظ الإقليم، غرف اللاعبين، وغرف الحكام وقاعة كبار الزوار، والمركز الإعلامي والذي جرى تجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية وخط انترنت فائق السرعة لتيسير التغطية الإعلامية، كما شاهد تجهيزات قاعة المؤتمرات.

وحرص مساعد الرئيس للمشروعات القومية، على تفقد المقصورة الرئيسية، وأرضية الملعب بعد تخطيطها وتجهيزها لاستقبال البطولة، كما شاهد الغرف الطبية بالإستاد والتي تشمل غرف تحليل المنشطات والعيادة وغرفة العناية المركزة.

وطلب "إسماعيل" من محافظ السويس والقائمين على الرياضة بالسويس ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، داخل السويس وخارجها والتعامل الفوري مع أية مشكلة وحلها والتكاتف لإنجاح البطولة الأفريقية.