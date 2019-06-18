التعليم العالي: متابعة دورية لاختبارات القدرات بكليات تنسيق 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة المتابعة اللازمة في إجراء اختبارات القدرات؛ لضمان توافر الشفافية والمصداقية في اختبارات الكليات التي يتطلب الالتحاق بها ذلك.

ووجه وزير التعليم العالي بضرورة توحيد المعايير في تصحيح الاختبارات؛ لضمان الشفافية والفرص الكاملة والمتساوية لكل الطلاب على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لاختبارات القدرات، ورؤساء لجان القطاعات، وعمداء بعض الكليات المعنية، مساء أمس الاثنين، وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات، منها: ضرورة متابعة العمداء والوكلاء العمل أثناء اختبارات القدرات بشكل يومي وعلى مدار الساعة، والالتزام بمعايير التقييم الموحدة لتصحيح الاختبارات وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

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وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، تناول الاجتماع أيضًا كيفية توعية الطلاب بطبيعة الاختبارات عبر المواقع الإلكترونية للكليات المعنية، ورابط المجلس الأعلى للجامعات، وموقع الوزارة، فضلًا عن عقد لقاءات تعريفية للطلاب قبل اختبار القدرات بيوم واحد على الأقل للراغبين من الطلاب.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على المتابعة الدورية لإجراء سير إجراء القدرات بالكليات من اللجنة العليا لاختبارات القدرات، والمجلس الأعلى للجامعات.

وأعلن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء التسجيل باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، المؤهلة لبعض الكليات التي تشترط للالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، وذلك يوم 6 يوليو المقبل، ويستمر حتى السبت 20 يوليو، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق: اضغط هنا