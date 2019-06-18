تشي جيفارا.. الأسطورة، في الذكرى التسعين لميلاده

”تشي جيفارا”، اسمٌ غنيٌ عن التعريف، نُقش على كل الجدران والملابس، تشي جيفارا رمزُ النضال والتضحية، شخصية تاريخية هوس بها الصغير والكبير عبر الأجيال، مات جيفارا، لكن اسمه وكلماته بقيت خالدةً، وراسخةً في كل الأذهان. فهو المناضل والمفكر، والكاتب والاستراتيجي العسكري.

يحي العالم اليوم ذكرى ميلاده التسعين، الموافق للسابع عشر من شهر جوان، ثائرٌ قال عنه الفلاسفة "إنّه شخصية إنسانية قلما يأتي الزمان بمثله".

ارنستو تشي جيفارا، أو ما يعرف باسم (تشي)، رجلٌ يساري، أرجنتيني المولد، كوبي النضال، بوليفي المقتل، طبيبٌ وكاتبٌ، قائدٌ عسكري ورجل دولة، لاقى شهرة عالمية لدى كل الأجيال، اشتهر بأنّه زعيم حرب العصابات. عُرف “جيفارا” بنضاله ودفاعه المستميت عن الفقراء، اكتسحت صورته المدن والشوارع، لاقترانها بالنضال.

وُلد جيفارا في 17 جوان من سنة 1929 في “روساريو” الأرجنتينية، وتوفي في أكتوبر من عام 1967، من عائلة إيرلندية وإسبانية باسكية، نشا في عائلة تنتمي للطبقة المتوسطة، وله أربعة إخوة. درس جيفارا الطب في جامعة بوينس آيرس الارجنتينية سنة 1953، وخلال هذا الوقت سافر على نطاق واسع في أمريكا الجنوبية والوسطى تحت شعار بسيط تمثل في “أينما وجد الظلم فهذا وطني.”

انظم جيفارا إلى حركة "26 جويلية" بعد أن التقى الزعيم الثوري الكوبي "فيدل كاسترو" سنة 1955 في المكسيك ، وقدّم "تشي" دوراً ريادياً في نجاح حرب العصابات ضد الدكتاتور الكوبي "فولجنسيو باتيستا"، انتهت بإطاحته من الحكم سنة 1959 .

بعد الإطاحة بنظام "باتيستا" وتنصيب "فيديل كاسترو" مكانه (1959 إلى 1961)، تقلّد جيفارا عدّة مناصب، من بينها رئيس البنك الوطني الكوبي، ثم وزير الصناعة، و سافر جيفارا إلى عدّة بلدان في العالم بعد أن تقلّد منصب وزير الصناعة، منفذاً بالتوازي مع ذلك مخطّطاً لإعادة توزيع الأراضي وتأميم الصناعة.

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أتاحت المسؤوليات التي تقلّدها جيفارا، الفرصة أمامه للسفر إلى عدّة دول في العالم ، حيث التقى بالعديد من القادة السياسيين في العالم، مثل "جمال عبد الناصر" و"نهرو" و"تيتو" وغيرهم، عمل الرجل الثاني للدولة على تأميم جميع مصالح الدولة الاقتصادية وذلك بالاتفاق مع كاسترو.

عمل جيفارا في الأثناء على نشر التجربة الكوبية الناجحة، وما حقّقته الثورة من تقدّم ورقي في دول العالم، كما أبدى مساندته لحركات التحرّر في تشيلي وفيتنام والجزائر.

وحاول الرجل الثوري، الذي زار دول أفريقيا، إقامة مجموعات حرب عصابات في الكونغو، إلاّ أنه لم ينجح في ذلك ليعود سنة 1966 إلى كوبا سراً.

أُعدم تشي جيفارا في 9 أكتوبر سنة 1967 في قرية "لاهيجرا" البوليفية رمياً بالرصاص، ودُفنت جثته في مكان سري، ليتم اكتشاف رفاته سنة 1997 واستخراجه وإعادة دفنه في كوبا.

جيفارا … مات، لكنّه بقي شخصية مناضلة، وأسطورية، اقترن اسمه بالثورات والانتفاضات، تُرفع صوره في الثورات ضد الدكتاتورية والظلم، وهو مثالٌ للشرائح المفقرة، والمناضلة التي تتوق للحرية والتحرّر.