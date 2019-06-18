شاهد.. حقيقة إلغاء المرحلة الثانوية لأبنائنا في الخارج

نشر أدمن جروب اتحاد أولياء أمور مصر، سامح عبده، صباح اليوم الثلاثاء، بوست ينفي ما تداوله الكثير عن إلغاء المرحلة الثانوية لأبنائنا في الخارج، مؤكدا أنه لا نية لإلغاء امتحانات الثانوية ولكنهم في طور تطبيق كيف سيتم آلية امتحاناتهم بما يرادف امتحانات المرحلة لطلاب الداخل. امتحانات الثانوية ولكنهم في طور تطبيق كيف سيتم آلية امتحاناتهم بما يرادف امتحانات المرحلة لطلاب الداخل. وقد نشرت مؤسسة جروب أبنائنا في الخارج المهندسة نادية السيد مناشدة وزير التربية والتعليم تطلب فيها توضيح آلية امتحانات المرحلة الثانوية وغيرها من الأمور العالقة بمرحلة التعليم الأساسي بناء على كم من الاستغاثات التي رفعتها الجالية بكثرة لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور .

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