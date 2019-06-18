كازاخستان: اعتقال 4000 شخص في المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة بالبلاد

أعلن وزير الداخلية الكازاخستاني يرلان تورجومبايف، اليوم الثلاثاء اعتقال 4 آلاف شخص خلال المظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت قبل وبعد الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال تورجومبايف - حسبما ذكرت شبكة "إيه. بي. سي."

الأمريكية - إنه تم إصدار أحكام على نحو 700 شخص من بين المعتقلين بالسجن لعدة أيام.وكانت مظاهرات حاشدة قد اندلعت في كازاخستان في اليوم الذي جرت فيه الانتخابات الرئاسيةفي الـ9 من الشهر الجاري وبعده بعدة أيام، حيث قامت الشرطة بتفريقها بالقوة.ويعترض المحتجون على التصويت باعتبار أن الرئيس قاسم جومارت توكاييف "66 عاما" مرشح من قبل سلفه زعيم البلاد المخضرم نور سلطان نزارباييف "78 عاما" الذي حكم كازاخستان الغنية بالنفط لقرابة ثلاثة عقود ولا يزال يحتفظ بصلاحيات واسعة.