رئيس بيلاروسيا: إمكانات واعدة للتعاون مع مصر

أكد الرئيس البيلاروسى، إلكسندر لوكاشينكو، أن التعاون الاقتصادى مع مصر حظى بدفعة قوية أخيرًا.

قال فى كلمته الترحيبية بالرئيس عبدالفتاح السيسى قبيل بدء مباحثات القمة بينهما بالقصر الجمهورى، إن هذا التعاون يمتلك إمكانات كثيرة وواعدة لتحقيق مزيد من التقدم في مجمل العلاقات المشتركة بين البلدين.

أضاف لوكاشينكو، أنه تم خلال زيارته لمصر عام 2017 تحديد معالم التحرك نحو المستقبل، كما تم بالفعل تحقيق

العديد من أوجه التعاون المشترك، حيث تضاعف حجم التبادل التجارى بما يمثل انطلاقة جديدة للمضي قُدمًا نحو آفاق مستقبلية واسعة.يذكر أن الرئيس البيلاروسى من مواليد عام 1954، وهو الرئيس الأول والوحيد لبيلاروسيا خلال فترة ما بعد العهد السوفييتي منذ عام 1994، ويشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية لجمهوريةبيلاروسيا، القائد العام للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا، ورئيس مجلس الأمن البيلاروسي.بدأ لوكاشينكو مسيرته السياسية بانضمامه إلى الحزب الشيوعي السوفييتي في نهاية السبعينات من القرن الماضي، إلى أن انتخب عضوًا بالمجلس الأعلى لبيلاروسيا في عام 1990.وانتخب لوكاشينكو كأول رئيس لبيلاروسيا المستقلة عام 1994، بعد استحداث هذا المنصب خلفًا لرئيس المجلس الأعلى ستانيسلاف شوشكيفيتش، وذلك بحصوله على 80.1% من أصوات الناخبين في الجولة الثانية.وبعد إعادة انتخابه في عام 2001، فاز لوكاشينكو بنسبة كبيرة من الأصوات في انتخابات 2006 و2010 و2015