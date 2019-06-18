ترامب يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية اليوم

من المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ترشحه لولاية ثانية مدتها أربعة أعوام خلال تجمع في فلوريدا.

واختارت حملة ترامب لإعادة انتخابه في 2020، مركز أمواي الذي يتسع لـ 20 ألف مقعد، في وسط الولاية من أجل الإعلان عن ذلك. ومن المقرر أن يبدأ هذا الحدث الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وروّج ترامب لذلك التجمع في تغريدات عبر حسابه على تويتر، بأن هناك طلباً كبيراً على التذاكر.

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ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر أمس الإثنين قال فيها: "سيكون هناك تجمع كبير في أورلاندو بفلوريدا ليل غد، ستكون هناك أرقام قياسية على ما يبدو"، وأضاف: "نحن نبني شاشات عرض كبيرة في الخارج للاعتناء بالجميع".

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر 2020.