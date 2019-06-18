مقتل 15 شخصاً في غرق عبارة قبالة إندونيسيا

لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم في غرق عبارة، كانت تقل 50 شخصاً، قبالة جزيرة جاوا الإندونيسية.

وقالت الشرطة الإندونيسية إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 13 جثة مما رفع عدد القتلى إلى 15 شخصاً، وأنقذت 31 من الأحياء وجاري البحث عن ناجين.

وأضاف أن العبارة كانت تحمل ما يفوق طاقتها عندما انقلبت بسبب موجة كبيرة ضربتها فانقلبت وغرقت. اقرأ أيضاً..الأمم المتحدة: فقدان 21 فنزويلياً بعد غرق قاربهم في الكاريبي

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