الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة ويخفف القيود على صيادي غزة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 10 فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وأحالهم للتحقيق بتهمة مقاومة المستوطنين.

ومن جانب آخر سمح الاحتلال الإسرائيلي للصيادين بالعمل في بحر قطاع غزة اليوم بشكل محدود بعد إغلاقه لعدة أيام.

وقال زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين الفلسطينيين في تصريح له اليوم، إن العمل سيبدأ الساعة العاشرة صباحاً على مسافة ستة أميال في بحر شمال القطاع وحتى الميناء ومن جنوب الميناء حتى مدينة رفح على مسافة 10 أميال.

وزعم جيش الاحتلال أن إغلاق الساحل جاء بسبب حرائق في حقول جراء بالونات محملة بفتائل مشتعلة يطلقها فلسطينيون وتهبط في الحقول القريبة من مستوطنات غلاف غزة.

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