أكثر من 50 مدينة ألمانية تعلن استعدادها لاستقبال اللاجئين

أعلنت أكثر من 50 مدينة وبلدية ألمانية استعدادها لاستقبال لاجئين تم إنقاذهم من البحر المتوسط.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن المحليات أعربت كتابياً بالفعل عن استعدادها لاستقبال هؤلاء اللاجئين.

وكانت منظمة "سي ووتش" الألمانية الإغاثية انقذت الأسبوع الماضي أكثر من 50 شخصاً على متن زورق قبالة السواحل الليبية، إلا أن الحكومة الإيطالية رفضت السماح برسو سفينة الإنقاذ "سي ووتش 3".

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وانتقدت منظمة "سي ووتش" انتظار ألمانيا الواضح لحل أوروبي، حيث قال المتحدث باسم المنظمة روبن نويجباور: "ألمانيا مطالبة بالتصرف"، مشيراً إلى أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يعرقل ذلك حالياً.

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وذكرت مصادر من وزارة الداخلية أن الوزارة لا تعرقل الوصول إلى حل، موضحاً في المقابل أن هذا الحل يتطلب مشاركة عريضة بقدر الإمكان من دول الاتحاد الأوروبي وتولي المفوضية الأوروبية مسألة التنسيق.

وكانت منظمة "سي آي" أو "عين البحر" الألمانية غير الحكومية طالبت في أبريل الماضي، بحل عاجل لسفينة تابعة لها تقل مهاجرين جرى إنقاذهم في البحر المتوسط، في أعقاب فشل المنظمة في الحصول على إذن للدخول إلى إيطاليا.

وقالت كارلوتا فايبل، المتحدثة باسم المنظمة في روما، حينها إنه بسبب الحصار المفروض في البحر المتوسط، فإن الناس مضطرة إلى "تحمل ظروف إنسانية لا يمكن احتمالها"، مضيفة أن بعضهم "مضطر إلى المبيت فوق سطح السفينة ما عرضهم للرياح والأمواج والبرودة".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الألمانية كشفت في أبريل الماضي، عن إجرائها مباحثات مع الولايات بشأن تأسيس مزيد من مراكز استقبال المهاجرين واللاجئين.