كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تعترف بـ"فشلها المنهجى" فى التعامل مع اضطهاد الروهينجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان تقرير للأمم المتحدة طريقة تعامل المنظمة مع الوضع فى ميانمار بـ"الأداء الخاطئ الواضح" على مدى العقد الماضي، وأشار إلى "الفشل المنهجي"، وتمكنت صحيفة "الجارديان" من الوصول إلى التقرير قبل نشره.

وتم إعداد التقرير من قبل الأمين العام، أنطونيو جوتيريس، بعد اتهامات بأن الأمم المتحدة تجاهلت علامات التحذير من زيادة العنف ضد أقلية ميانمار "الروهينجا".

وخلص التقرير، الذي صاغه جيرت روزنتال، وزير خارجية جواتيمالا السابق، إلى وجود أخطاء جسيمة، من بينها، التنافس بين وكالات الأمم المتحدة المختلفة، وكذلك "ثقافة عدم الثقة" فى العلاقات مع حكومة ميانمار و "إشارات متناقضة من الميدان"، وسيتم نشر التقرير هذا الأسبوع.

"وأضاف روزنتال :"بدون شك، ارتكبت منظومة الأمم المتحدة أخطاء جسيمة وفرت فرصاً بعد اتباع استراتيجية مجزأة بدلاً من خطة عمل مشتركة"، ويضيف: "المسؤولية العامة ذات طبيعة جماعية، بمعنى آخر، يمكن وصفها بأنها فشل منظم للأمم المتحدة".

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وشن جيش ميانمار حملة ضد سكان الروهينجا في ولاية راخين في أغسطس 2017، وقد وصفت الأمم المتحدة العنف المستخدم بأنه تطهير عرقي وإبادة جماعية محتملة، وفرّ أكثر من 700000 من الروهينجا إلى بنجلاديش.

كما أدان التقرير التأثير الضار للاستراتيجيات المختلفة التي تستخدمها وكالات الأمم المتحدة، والتي تتنافس في كثير من الأحيان ضد بعضها البعض، وازدادت حدة الاستقطاب بين الدبلوماسية الصامتة مع حكومة ميانمار والإدانة العلنية مع تفاقم الوضع.

وقال النص: "حتى على أعلى مستوى في المنظمة، لم تكن هناك استراتيجية مشتركة.. نتيجة لذلك، كانت الأمم المتحدة "عاجزة" عن القتال بفعالية ضد العنف.

وتابع التقرير :"لا يسع المرء إلا أن يتكهن بأن الأمين العام في ذلك الوقت، بان كي مون لم يكن راغبًا أو غير قادر على تأسيس موقف مشترك بين هذين المنظورين المتعارضين"، ويشير التقرير أيضًا إلى وجود حلقات تم فيها التقليل من الحقائق في التقارير التي أعدها المنسق المقيم.