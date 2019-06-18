كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تعتزم عقد مؤتمرا صحفيا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، لعقد مؤتمرًا صحفيًا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بعد احتجاجات حاشدة ضد مشروع قانون تسليم المتهمين وتطالبها بالاستقالة.

وحسبما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، تم الإعلان عن المؤتمر الصحفي الساعة الرابعة بعد الظهر.

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وأصبحت "لام" محور السخرية من قبل الكثيرين في هونج كونج لأنهم سعوا إلى المضي قدماً في التشريع، الذي يسمح بإرسال بعض المشتبه فيهم إلى الصين القارية للمحاكمة.

وقالت "لام"، في وقت سابق، إنه سيتم تعليق التشريع، لكن المحتجين يطالبون بإلغائه تمامًا.

وشارك ما يقدر بنحو مليوني شخص في مسيرة ضد "لام" والتشريع يوم الأحد. وأُعيد فتح مقر الحكومة اليوم الثلاثاء، حيث تضاءل عدد المتظاهرين إلى بضع عشرات.