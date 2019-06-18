كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تتجاهل الدعوات لاستقالتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذرت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج اليوم الثلاثاء، عن مشروع قانون التسليم الغير مرغوب فيه والذي أثار احتجاجات حاشدة، مشيرة إلى أنه لن يتم إحياءه خلال الجلسة التشريعية الحالية، لكنها لم تتراجع رسميا عن التشريع، كما قالت إنها تأمل في إنهاء فترة ولايتها، متجاهلة الدعوات لاستقالتها.

واعترفت لام، أنه من غير المرجح أن تربح ثقة الجمهور في مشروع القانون، الذي سيسمح بمحاكمة بعض المشتبه بهم في محاكم البر الرئيسي الصيني.

وأضافت "اعترافا بالقلق والمخاوف التي سببها مشروع القانون في الأشهر القليلة الماضية، إذا لم نحصل علي ثقة الشعب فلن نمارس العملية التشريعية مرة أخرى". وقد أشعل مشروع القانون العديد من الاحتجاجات الضخمة، بما في ذلك مسيرة قام بها حوالي مليوني شخص يوم الأحد وما يصل إلى مليون شخص في الأسبوع السابق.

ورفض النشطاء اعتذار لام في وقت سابق عن تعاملها مع التشريع، الذي لمس عصبًا لا يسهل تهدئته في مدينة تشعر بالقلق من الحكم الشيوعي الاستبدادي المتزايد للرئيس الصيني شي جين بينغ.

