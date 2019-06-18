كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلان حالة الطوارئ على متن رحلة من باريس إلى سان فرانسيسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رحلة الخطوط الجوية المتحدة UA984 التي أقلعت من مطار باريس شارل ديجول الدولي وكانت متجهة إلى سان فرانسيسكو، حالة الطوارئ على متن الطائرة وعادت إلى باريس، وفقا لموقع فلايت رادار 24.

واضطرت طائرة من طراز بوينج 777 كانت متجهة إلى سان فرانسيسكو وغادرت مطار باريس شارل ديجول في الساعة 9:33 صباحًا إلى العودة إلى المطار، بعد إعلان حالة الطوارئ على متنها.

وحسب موقع فلايت رادار 24، فقد هبطت طائرة رحلة الخطوط الجوية المتحدة UA984 في مطار باريس شارل ديجول.

في الوقت الحالي، لم يتم الإبلاغ عن مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث.