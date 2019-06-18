كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجة.. انفجارات هائلة بمخزن أسلحة تابع لميليشيات الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر في المنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني أن انفجارات هائلة وقعت في مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحوثي الانقلابية، فجر الثلاثاء، شرق مديرية حرض بالقرب من خطوط المواجهات بين قوات الجيش والميليشيات، تحديداً شمال غربي محافظة حجة.

وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أن الانفجار وقع بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات تحالف دعم الشرعية في المنطقة.

وأكد كذلك أنه استمر سماع دوي الانفجارات مع حريق شب في المخزن لعدة ساعات.

فيما واصلت مقاتلات تحالف لدعم الشرعية استهدافها قدرات الميليشيات الصاروخية والعسكرية في الضالع وحجة.

وتمكنت أيضا قوات الجيش اليمني من السيطرة على مناطق عدة في المحافظتين، فيما واصلت الميليشيات الحوثية التصعيد العسكري في الساحل الغربي، خصوصاً في جبهة الجبلية.

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واستمرت الميليشيات بإرسال التعزيزات العسكرية إلى المناطق الجنوبية للحديدة، وواصلت حفر مزيد من الخنادق والأنفاق عبر خطوط التماس داخل المدينة في أجواء من التصعيد العسكري غير المسبوق على امتداد جبهات الحديدة والساحل الغربي.

مقتل خبراء إيرانيين

من جهة أخرى، انفجر صاروخ باليستي أثناء إطلاقه، ما أدى لمقتل عدد من خبراء الصواريخ وزراعة المتفجرات الإيرانيين في قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

وكشفت مصادر يمنية عن مصرع خبراء إيرانيين متخصصين في تركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، أثناء محاولة إطلاق صاروخ من قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء، من بين القتلى قيادات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية.

قاعدة الديلمي الجوية هي من أهم المواقع العسكرية التي تضم منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، وتضم عدداً من المخازن والسراديب السرية التي تضم ورش تصنيع وتركيب تلك الصواريخ والطائرات، وتقع بالقرب من مطار صنعاء الدولي.