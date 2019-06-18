كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستوطنون يقتحمون مبنى أثريا بالخليل بحماية الاحتلال الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مبنى البرج الأثري في بلدة السموع جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا تحت حماية قوات الاحتلال مكانا أثريا رومانيا في البلدة يعرف باسم "البرج"، وأدوا طقوسا دينية تلموديه في المكان.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال انتشرت في أكثر من شارع، ونشرت حواجزها العسكرية على المفترقات، وأغلقت منطقة وسط البلد، واعتلت أسطح بعض المنازل، لتأمين دخول حافلات المستوطنين مع ساعات الصباح، وتمركزوا في مبنى البرج الأثري بوسط البلد، بحجة إقامة "صلوات دينية" لهم بالمكان.

يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين يقومون بتكرار ذلك كل فترة، خاصة بأوقات الأعياد اليهودية، ويدعون أن المكان يخص اليهود، علما بأن المبنى كنيسة رومانية، بجانبها آثار محراب مسجد.

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في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل وفتشت منزل المواطن ماهر قيسية، كما اقتحمت بلدة دورا وفتشت منزل حسين عمرو، وعبثت بمحتوياتهما.

يذكر أن الأمن الإسرائيلي كان قد أقر بمعطيات مقلقة حول تصاعد عمليات "الارهاب اليهودي" خلال العام المنصرم بزيادة مضطردة بلغت 30% عن العام الذي سبقه.

ووفق المعطيات التي نشرتها مواقع إعلام عبرية نقلا عن الأمن الإسرائيلي، فقد نفذت خلال العام المنصرم 300 عملية إرهابية على أيدي جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى "دفع الثمن".

وتمثلت مجمل الاعتداءات اليهودية باقتحام قرى فلسطينية خلال ساعات الليل وإضرام النار بالممتلكات وإعطاب إطارات سيارات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.

وفي عام 2017 نفذت الجماعات المتطرفة 200 اعتداء مقارنة بعشر اعتداء في العام 2016 مما يعكس ارتفاعا كبيرا في عمليات الإرهاب اليهودي.