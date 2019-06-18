كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تأمر بالقبض على 128 عسكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت السلطات التركية باعتقال 128 عسكريا للاشتباه في صلتهم بشبكة تتهمها أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب عام 2016.

وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن "الشرطة تبحث عن أكثر من نصف المشتبه بهم في إقليم إزمير الساحلي بغرب البلاد وتبحث عن الباقين في 30 إقليما آخر".

Advertisements

ويعتقد أن المشتبه بهم من المؤيدين لرجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، الذي تتهمه السلطات التركية بأنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل قبل ثلاثة أعوام، فيما ينفي كولن أي دور له في محاولة الانقلاب.

وتم سجن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار محاكمتهم، في حين أقيل نحو 150 ألفا من موظفي الدولة وأفراد الجيش وغيرهم من وظائفهم أو تم إيقافهم عن العمل في إطار حملة أمنية صارمة منذ محاولة الانقلاب، بينما تقول الحكومة إن الإجراءات الأمنية لازمة بسبب فداحة التهديد الذي تواجهه تركيا وتوعدت بالقضاء على شبكة كولن في البلاد.