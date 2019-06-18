كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. ألوية العمالقة تعزز انتصاراتها في "ماوية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرزت القوات الجنوبية المشتركة المسنودة بألوية العمالقة، تقدما جديدا في مديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز جنوبي اليمن، عقب وصولها مشارف منطقتي شعنب وحبيل صلاح، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وقالت مصادر ميدانية، إن القوات تمكنت من السيطرة على عدد من المرتفعات والجبال الاستراتيجية المطلة على تلك المناطق في مديرية ماوية، بعد عملية التفاف ناجحة نفذتها القوات من حلحال التابعة لمنطقة تورصة بالأزارق، غربي محافظة الضالع.

وأفادت المصادر أن القوات الجنوبية المشتركة المسنودة بألوية العمالقة خاضت معارك شرسة بمختلف أنواع الأسلحة مع الميليشيات الحوثية، مكبدة إياها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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المعارك تنتقل لمحافظة البيضاء

وفي إطار متصل، قتل وأصيب العشرات من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مواجهات مع مقاومة آل حميقانK المسنودة بقوات ألوية العمالقة في جبهة حبج بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر ميدانية، إن المواجهات الميدانية في اليومين الماضيين بجبهة الزاهر، أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من مليشيات الحوثي، فيما قتل ما لا يقل عن 18 حوثيا فقط في عمليات الاستهداف التي نفذتها المقاومة المسنودة بألوية العمالقة.