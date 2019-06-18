كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الإسرائيلية تطلق أسماء 5 حاخامات على شوارع في القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صادقت بلدية القدس، أمس، على إطلاق أسماء حاخامات على شوارع في بلدة سلوان الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في مدينة القدس.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن لجنة الأسماء في بلدية القدس، برئاسة رئيسها، موشيه ليؤون، صادقت على إطلاق أسماء حاخامات على 5 أزقة وشوارع صغيرة بحي بطن الهوى في سلوان، علما أن البلدة تضم نحو 12 عائلة من المستوطنين مقلبل مئات العائلات الفلسطينية.

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وقال العضو في البلدية، أرييه كينغ، إنه يرى في إطلاق أسماء الحاخامات "عنصرا آخر في إحلال السيادة والتهويد".

وفي السياق ذاته وزعت بلدية القدس يوم الاثنين إخطارات بهدم وإخلاء أراض لمواطنين فلسطينيين في بلدة العيسوية وسط القدس، بهدف إنشاء حديقة "تلمودية".