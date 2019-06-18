هيئات تدعو لمسيرة وطنية الأحد بالرباط ضد “صفقة القرن” ومؤتمر “المنامة”

على بعد أسبوع عن مؤتمر “المنامة” التي تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تنظيمه، للترويج لما يعرف بخطة “صفقة القرن” لتسوية النزاع بالشرق الأوسط، دعت سبع هيئات مدنية إلى مسيرة وطنية الأحد المقبل بالرباط.

وقالت الهيئات الداعية للمسيرة، إن المسيرة الوطنية تأتي “في سياق التآمر المتواصل على القضية الفلسطينية لتصفيتها وشطب حقوق الشعب الفلسطيني والاغتصاب النهائي للقدس والجولان وباقي الأراضي العربية المحتلة”.

وأوضح نداء المسيرة، أنها ستنظم، من أجل الوقوف ضد مؤامرة ما يسمى “صفقة القرن”، يضيف المصدر، “بالتواطؤ بين الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني، ومعهما بعض الأنظمة المستبدة والعميلة بالمنطقة”.

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وتحتج الهيئات ضد ما اعتبرته “مؤتمر الخيانة والعمالة في ورشة البحرين، ومناهضة لكل أشكال التطبيع ولمظاهر الاختراق الصهيوني التخريبي للمغرب”.

ووقعت على نداء المسيرة الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب.

ومن بين الموقعين على النداء أيضا، المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، والهيأة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والائتلاف المغربي للتضامن، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني.