تتويج أربعة مشاريع بـ “تحدي ريادة الأعمال الفرنسي المغربي”

توجت أربعة مشاريع مقاولاتية شابة برسم النسخة الثالثة لتحدي ريادة الأعمال الفرنسي المغربي، الذي تنظمه سفارة فرنسا بالمغرب و(إيمليون بيزنيس سكول- الدار البيضاء) والمؤسسة المغربية للنهوض بريادة الأعمال.

وأبرز مراد المحجوبي، مدير (إيمليون بيزنيس سكول- إفريقيا)، أن هذا التحدي جاء لتمكين الشباب الذين يتابعون دراستهم بسلك التعليم العالي، ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، من المهارات المقاولاتية الضرورية، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس الرغبة في مواكبة مقاولي المستقبل، بإفريقيا والمغرب على الخصوص، خاصة على مستوى التكوين.

وقال إن معايير تقييم المشاريع تمت من خلال أربعة محاور، شملت الابتكار، والبعد المجتمعي، والجانب التقني، ومبدأ الريادة، مشيرا إلى أنه تم انتقاء ثمانية مرشحين، الذين تقدموا أمام لجنة تحكيم تضم مهنيين، توجت باختيار الفائزين الأربعة.

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وهكذا عادت جائزة أفضل مشروع للمقاولة الناشئة (غرين سوبلاي)، وهي منصة تكنولوجية تمكن المقاولات من تقييم إنجاز ممونيها في ما يخص المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.

فيما منحت “الجائزة الاجتماعية” للمقاولة الناشئة (لامامي)، التي تقترح خدمة توصيل الأطباق المعدة منزليا من طرف نساء أرامل أو مطلقات.