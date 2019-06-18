“البيجيدي” يرفع الحرج عن العثماني ويصدر تعزية في وفاة مرسي باسم “نائب الأمين العام

بعد تخلفه عن نقل خبر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، نقل الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، صباح اليوم الثلاثاء، تعزية في مرسي باسم نائب الأمين العام للحزب.

وعبر نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، في حديثه لموقع حزبه، عن “حزنه الشديد على هذه الوفاة المفاجئة، داعيا للفقيد الكبير بالمغفرة والرضوان، ولأهله ومعارفه بالتعازي الحارة في هذا المصاب الأليم”.

وكان تأخر الحزب في نقل خبر وفاة مرسي أو التعزية فيه قد أثار غضب عدد من أعضاء وقيادات الحزب، فيما اختلفت آراء قيادة الأمانة العامة للحزب، المنعقدة مساء أمس الإثنين، عن إصدار تعزية رسمية باسم الحزب، قبل أن يتم الاتفاق على التعبير عن العزاء باسم سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام للحزب.