مدرب ناميبيا يتوعد “الأسود” قبل نزالهما الأول في الـ”كان”: “واثقون من الفوز على المغرب”

قال ريكاردو مانيتي، مدرب منتخب ناميبيا، إن منتخب بلاده قادر على خلق المفاجأة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقبلة في مصر، والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، كما عبر عن ثقته في قدرة عناصره على تحقيق الفوز على المنتخب المغربي في المباراة الافتتاحية التي ستجمع بينهما، عن المجموعة الرابعة.

وقال مانيتي، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الناميبي لكرة القدم، إن ” المباراة التي انتصرنا فيها وديا على منتخب غانا منحتنا الكثير من الثقة، أعتقد بأننا قادرون على الفوز على المنتخب المغربي في المباراة الأولى، وهو ما سيزيدنا ثقة إضافية، من أجل الذهاب لأبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة”.

واعتبر مدرب المنتخب الناميبي، الذي يعتبر من المنتخبات المغمورة كرويا في القارة السمراء، إن عدم ترشيح منتخب بلاده في هذه الدورة، يعتبر أمرا جيدا بالنسبة له، لأن اللاعبين سيدخلون بحافز إضافي للنهائيات.

وشدد المتحدث ذاته على أن معسكر المنتخب في أبوظبي الإماراتية كان ناجحا جدا، والكل عازم كل العزم على تحقيق مشاركة تاريخية لكرة القدم الناميبية.

جدير ذكره، أن المنتخب المغربي، سبق له وأن واجه ناميليا، في نهائيات كاس أمم أفريقيا، نسخة 2008 بغانا، وانتصر عليه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ليواجهه مرة أخرى في النسخة المصرية، وفي المباراة الأولى، قبل أن ينازل منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الثانية، والكوت ديفوار في المباراة الثالثة.