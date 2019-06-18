في آخر لحظة.. بركان يقنع نجمه بعدم الاحتراف في الدوري المصري

أقنعت إدارة نادي نهضة بركان، لاعبها عمر النمساوي، بعدم الرحيل إلى الديار المصرية والاحتراف في نادي الانتاج الحربي المصري، وذلك بعد أن وقعت معه، مساء أمس الاثنين، عقدا جديدا، يمدد به مقامه في النادي لسنوات إضافية، وبامتيازات مالية جديدة.

وأعلن النادي البركاني، أمس، تمديد عقد كل من النمساوي وبكر الهلالي لسنوات إضافية، دون الكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق فيما يرتبط بمدته، وحتى قيمته المالية.

وكان عمر النمساوي، قريبا جدا من الانضمام إلى فريق الانتاح الحربي، الممارس في الدوري المصري الممتاز، إذ سبق لمسؤولي النادي أن أكدوا في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، بأنهم توصلوا لاتفاق رسمي مع اللاعب، وينتظرون فقط وصوله لمصر من أجل توقيع العقد الجديد، قبل أن تحول رغبة الفريق البركاني في الإبقاء عليه دون ذلك.