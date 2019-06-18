شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 15 شخصاً في غرق عبارة قبالة جزيرة جاوا الإندونيسية والان مع التفاصيل
لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم ،اليوم ، في غرق عبارة قبالة جزيرة جاوا الإندونيسية.
وقالت الشرطة الإندونيسية"إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 13 جثة مما رفع عدد القتلى إلى 15 شخصًا، وأنقذت 31 من الأحياء وجاري البحث عن ناجين".
وأضافت " أن العبارة كانت تحمل ما يفوق طاقتها عندما انقلبت بسبب موجة كبيرة ضربتها فانقلبت وغرقت".
وكانت العبارة التي غرقت تحمل على متنها 50 شخصاً.
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