مناقشة أوجه التعاون بين مكتب وزارة التربية ومؤسسة حضرموت للاختراع

التقى صبري بارمادة نائب المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت بمكتبه بمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي برئاسة المهندس فهد عبدالله باعشن رئيس المؤسسة.

وجرى في اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بتدريب وتأهيل طلاب مدارس الثانوية العامة بمديرية المكلا وغيرها من البرامج التعليمية والتأهيلية لتنمية مهارات وقدرات الطلاب في المدارس وكذا الرفع من كفاءة المعلمين.

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واستعرض رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي البرنامج التدريبي الذي ستنفذه المؤسسة لطلاب الثانوية العامة بتمويل من المنظمة الالمانية GIZ يستهدف تدريب 200 طالب وطالبة من الثانويات في المجال المهني والمهارات الحياتية بأشراف مكتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت مستعرضاً المحاور الرئيسية التي سيتدرب عليها الطلاب في البرنامج .

وبدوره أبدى نائب المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ صبري بارماده استعدادهم للتعاون والشراكة مع مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي فيما يتعلق بتدريب وتأهيل طلاب الثانوية وتسهيل للمؤسسة كافة الاجراءات اللازمة والتنسيق مع المدارس التي سيتم التدريب فيها للطلاب تحت أشراف مكتب التربية والتعليم في إطار الشراكة التكاملية بين مكتب وزارة التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني لما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية في المدارس بالمحافظة

حضر اللقاء كل من، علوي الحامد مدير دائرة شعبة التدريب والتأهيل بمكتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت وأنيس عوض باجبير المدير التنفيذي وأشرف أحمد باجبير مدير العلاقات العامة والأعلام بمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي .