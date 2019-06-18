شكرا لقرائتكم خبر عن بن هامل يشيد بخدمات مركز طب الأسرة بالمساكن والان مع التفاصيل

قام المهندس عوض بن هامل المدير العام لمديرية مدينة المكلا بزيارة استطلاعية لمركز طب الأسرة بجامعة حضرموت.

وكان في استقباله الدكتورة عفاف الشاذلي المدير العام للمركز وعبدالرحمن باشعيب نائب المدير العام للمركز واستمع المدير العام لمديرية المكلا من المسئولين بمركز طب الأسرة إلى شرح عن سير الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية التي يقدمها المركز للمرضى من أبناء مدينة المكلا وضواحيها .. مطلعاً على النظام الالكتروني الذي يعمل عليه المركز ويسهم في تسهيل الخدمات والتشخيص للمرضى في أسرع وقت وخلال الزيارة طاف المدير العام لمديرية مدينة المكلا بمعية نائب المدير العام لمركز طب الأسرة بجامعة حضرموت على أقسام العيادات التخصصية في مجال العيون ، والأسنان ، والأطفال والنساء والولادة ، والمشورة ورعاية الحوامل والأشعة ، وتطعيم الأطفال والمختبر ، والطوارئ تعرف خلالها على كيفية اجراء الفحوصات الطبية للمرضى ومعاينة المرضى في العيادات التخصصية وكذلك العمليات الصغرى وقاعة التثقيف الصحي والتدريب .

وبدوره أشاد المدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل بالدور المتميز الذي يقدمه مركز طب الأسرة بجامعة حضرموت لخدمة المجتمع في المجال الصحي مشيراً إلى أن المركز يحظى باهتمام كبير من السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة لما يقدمه من خدمات طبية وعلاجية للمرضى بأسعار مناسبة مراعاه لظروف الناس والتخفيف من معاناتهم مبدياً استعدادهم للتعاون مع المركز في شتى المجالات .

رافقهم خلال الزيارة المهندس وليد هود باشعيب .