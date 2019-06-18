شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمير الكويت يقوم بزيارة رسمية إلى العراق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:01 مساءً, 18 يونيو 2019 م المناطق - واس يبدأ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، غدًا الأربعاء ، بزيارة رسمية إلى العراق، يبحث خلالها سموه العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية.

وتعد الزيارة التي يقوم بها سمو أمير البلاد إلى العاصمة العراقية بغداد، هي الثانية لسموه منذ عام 2012، إبّان اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.

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