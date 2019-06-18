النزاهة تضبط تلاعباً في مزايدةٍ على أرضٍ بقيمة ثلاثة مليارات دينارٍ

وقالت دائرة التحقيقات في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إنَّ "فريق العمل المُؤلَّف في مديريَّة تحقيق البصرة الذي انتقل إلى الشركة العامَّة لتجارة الموادِّ الإنشائيَّة في البصرة قام بضبط عمليَّة تلاعبٍ في إجراءات المُزايدة على أرض الصبخ (صناعية حمدان) التابعة للشركة، مُشيرةً إلى أنَّ مساحة الأرض تبلغ (39) دونماً، وقيمتها الإجماليَّة تصل إلى (2,945،000،000) ملياري دينارٍ".واضافت ان "التحقيقات الأوليَّة التي قام بها الفريق أفضت إلى الكشف عن وجود تواطؤ من قبل لجنة التقدير التابعة لفرع وزارة التجارة في البصرة، إذ تمَّ تثمين إيجار الأرض بمبلغٍ زهيدٍ جداً خلافاً للضوابط والتعليمات"، لافتةً إلى "ضبط المُعاملة الخاصَّة بالمُزايدة في العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ".

وتابعت انَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضه على قاضي تحقيق النزاهة في المحافظة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".



وممَّا تجدرُ الإشارة إليه أنَّ الهيأة أعلنت في التاسع من الشهر الجاري عن إعادة ملكيَّة أراضٍ مُتجاوزٍ عليها للدولة في البصرة تبلغ مساحتها (5450) متراً.