ماسكات للبشرة سهلة التحضير لتبدي أصغر سناً

- حبة أفوكادو مهروسة- نصف كوب زبادي- ملعقة صغيرة عسل نحل

طريقة عمل الماسك:

اخلطي الأفوكادو مع الزبادي وعسل النحل.

وزعي الماسك على بشرتك بشكل متساو.

اتركي الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي وجهك بالماء.

ننصحك بأن تجعلي هذا الماسك دوريا لبشرتك، حتى تغذيها بشكل دائم بالكولاجين الموجود بالأفوكادو، والفيتامينات والمواد التي تجنبك البقع الداكنة، الموجودة بالزبادي وعسل النحل.

ماسك بياض البيض وعصير البرتقال

- بياض بيض

- ملعقة كبيرة من عصير برتقال

- كبسولة فيتامين E

طريقة عمل الماسك:

ضعي بياض البيض مع عصير البرتقال وقلبيهما بالشوكة جيداً حتى يمتزجا.ً

افتحي كبسولة فيتامين E وضعيها على خليط البرتقال وبياض البيض.

بفرشاة الماسك ابدئي بتوزيع الخليط على وجهك ومنطقة الرقبة.

اتركي الخليط حتى يجف وتشعري ببعض الشد على وجهك، وتجنبي في هذه الحالة عمل أي حركات أو تعابير للوجه.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر أو الدافىء. كرري الماسك كل أسبوع للحصول على بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد.

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ماسك الطماطم والعسل الأبيض





- عصير حبة واحدة طماطم

- ملعقة كبيرة عسل أبيض خام

طريقة عمل الماسك:

اخلطي عصير الطماطم مع العسل الأبيض.

وزعي الخليط على بشرتك، واتركيه لمدة نصف ساعة.

اشطفي وجهك بعدها بالماء الفاتر.

من الممكن أن تكرري الماسك كلما شعرت بأن بشرتك بحاجة للتجديد، فالطماطم تحتوي على الكثير من الفيتامينات والكالسيوم المفيدة لبشرتك.