واضاف ان "ابلغنا دائرة صحة البصرة بضرورة اجراء الفحصوصات المختبرية للسيارات الحوضية المخصصة لنقل مياه الشرب للمواطنين بغية التأكد من عدم تكرار حالة تسمم المياه التي شهدتها المحافظة العام الماضي".
واعلنت دائرة صحة البصرة، امس الاثنين، عن اصابة سبعة اشخاص بحالات تسمم في المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الصحة بالبصرة تعلن حصيلة المصابين بحالات تسمم في المحافظة امس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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