لجنة الصحة بالبصرة تعلن حصيلة المصابين بحالات تسمم في المحافظة امس

وقال رئيس اللجنة حيدر الساعدي في حديث لـ الخليج 365، ان "عدد المصابين بحالات تسمم امس في البصرة بلغ 11 شخصا"، مبينا ان "بعضهم اصيب بمغص معوي والحالات الاخرى اسهال اعتيادي".

واضاف ان "ابلغنا دائرة صحة البصرة بضرورة اجراء الفحصوصات المختبرية للسيارات الحوضية المخصصة لنقل مياه الشرب للمواطنين بغية التأكد من عدم تكرار حالة تسمم المياه التي شهدتها المحافظة العام الماضي".



واعلنت دائرة صحة البصرة، امس الاثنين، عن اصابة سبعة اشخاص بحالات تسمم في المحافظة.