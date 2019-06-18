بالفيديو: استياء من انقطاع التيار الكهربائي... ولا حل للازمة سوى الاستثمار!

فالاهالي يحتاجون إلى حل سريع لمشكلة الضعف في تجهيز الطاقة الكهربائية، لا يتعلق بسماعهم أعذارا تطلقها الجهات المعنية قبيل كل صيف، بحسبهم.

المعنيون بملف الطاقة الكهربائية يتفقون بأن الاستثمار قد يكون حلا لكن هذه المسألة لا تدخل ضمن صلاحيات المحافظة وانما هي امر سيادي كبعض الوزارات.



وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعد بإضافة محطات متنقلة لزيادة حصة النجف من الطاقة الكهربائية في وقت يقول معنيون ان الطاقه المجهزة للمدينة والتي تصل إلى ثماني مائة ميغا واط ان زادت فقد لا تتحملها محطات.

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