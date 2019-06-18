المعنيون بملف الطاقة الكهربائية يتفقون بأن الاستثمار قد يكون حلا لكن هذه المسألة لا تدخل ضمن صلاحيات المحافظة وانما هي امر سيادي كبعض الوزارات.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعد بإضافة محطات متنقلة لزيادة حصة النجف من الطاقة الكهربائية في وقت يقول معنيون ان الطاقه المجهزة للمدينة والتي تصل إلى ثماني مائة ميغا واط ان زادت فقد لا تتحملها محطات.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: استياء من انقطاع التيار الكهربائي... ولا حل للازمة سوى الاستثمار! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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