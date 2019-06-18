القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من قلب أول ترسانة بحرية مصرية، تخرج ناقلة نفط عملاقة، تحمل اسم Habi oil tanker، من طراز دبل هل "double hull"، ويبلغ طولها 85 مترا وعرضها 15 مترا، كما يمكنها نقل حمولة تصل لـ3500 طن. الناقلة المصرية Habi oil tanker، صناعة مصرية خالصة 100%، وتحمل شهادات دولية من هيئة التفتيش البولندية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا تعرف عن أول ناقلة نفط مصرية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.