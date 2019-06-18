روسيا تعرب عن قلقها من القوات الأمريكية بالشرق الأوسط

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وذلك على خلفية خطط واشنطن زيادة عدد قواتها في الشرق الأوسط.



ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن بيسكوف القول :”بالتأكيد، ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس. وبالطبع، نفضل ألا نرى أي خطوات يمكن أن تحدث توترات إضافية في منطقة ليست هادئة بالفعل”.

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كما أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، عن قلق موسكو إزاء خطط الولايات المتحدة لزيادة القوات في الشرق الأوسط، مؤكدا أن هذا يزيد من خطر الصدام.

وأضاف :”تجميع القوات والأصول الأمريكية في المنطقة … يسبب قلقا بالغا، ليس فقط من وجهة نظر أن الزيادة في القوات والمعدات في حد ذاته يزيد من خطر الاصطدام وبعض التفاقم غير المرغوب فيه، ولكن أيضًا من وجهة نظر أننا نفتقر إلى فهم واضح لما يفعله المسؤولون في واشنطن”.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أمس أن الولايات المتحدة سترسل ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط .

وصرح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان بأن إرسال القوات الإضافية هو “لأغراض دفاعية للتعامل مع التهديدات الجوية والبحرية والبرية في الشرق الأوسط”.