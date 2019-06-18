رغم التوترات.. أمير الكويت يزور العراق غداً

يذكر أن الأحمد قد زار العاصمة العراقية بغداد في 29 مارس 2012، حيث عقدت القمة العربية الأخيرة، ومن المتوقع أن يعقد أمير الكويت مباحثات مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ومن المتوقع أن تتم مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيم هذه العلاقات للأفضل، والعمل على حل المشاكل ما بين الكويت والعراق عقب سنوات طويلة من التوترات بينهما.
تأتي زيارة أمير الكويت، إلى العراق، في ظل توترات إقليمية قائمة بسبب التصعيد المستمر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
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