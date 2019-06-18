أمير الكويت في زيارة رسمية للعراق الأربعاء ‎

يبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غدا الأربعاء، زيارة رسمية للعراق، يبحث خلالها جملة من الملفات أبرزها العلاقات الثنائية والمستجدات في الساحة الإقليمية.
الإعلان عن الزيارة التي تعد الثانية للشيخ صباح الأحمد الصباح إلى العراق منذ توليه مقاليد الحكم عام 2012، جاء وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
زيارةٌ تأتي في ظل تطورات متسارعة وغير مسبوقة تشهدها المنطقة، لاسيما بعد الأعمال العدائية التي استهدفت، قبل أيام، ناقلات نفط في خليج عمان، في حادثة ربطتها دول أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا بإيران
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