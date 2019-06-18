نجحت السلطات المغربية الثلاثاء، في تفكيك خليه إرهابية تابعة لتنظيم داعش بمدينة تطوان كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية. وقالت السلطات المعربية، إن الخلية تتكون من خمسة أفراد تتراوح أعمارهم بين 23 و33 سنة. ووجهت السلطات المغربية للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية والدعاية والترويج لها، علاوة على علاقاتهم بمسلحين في سوريا والعراق بغرض الاستفادة من خبراتهم. وأكدت السلطات أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى بذلة عسكرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفكيك خلية داعشية تضم 5 إرهابيين في تطوان بالمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.