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اليابان تشكو كوريا الشمالية لمجلس الأمن

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أبلغت اليابان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بوقوع المزيد من عمليات نقل النفط إلى كوريا الشمالية من سفينة إلى أخرى في عرض البحر، وهو ما يعد انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على (بيونج يانج) بسبب برامجها النووية والصاروخية.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية اليابانية القول "إن سفينة تابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية أكدت وقوع هذه الأنشطة المشبوهة نحو ست مرات في 13 و14 مايو الماضي".

وأضافت الوزارة أنه تم رصد اتصال ناقلة كورية شمالية وسفينتين مجهولتين بخراطيم في بحر الصين الشرقي على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب مدينة "شنجهاي" الصينية.

وتخضع هذه الناقلة الكورية الشمالية بالفعل لحظر دخول الموانئ وتجميد الأصول كجزء من عقوبات الأمم المتحدة، بسبب عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في الماضي.

يشار إلى أن الحالات الست الأخيرة ترفع إجمالي عدد هذه الأنشطة غير القانونية التي أبلغت اليابان مجلس الأمن بها إلى 20 حالة.. وتؤكد الحكومة اليابانية أنه يجب تنفيذ العقوبات بصرامة للضغط على كوريا الشمالية من أجل نزع سلاحها النووي، كما أنها تخطط إلى تكثيف المراقبة من خلال تبادل المعلومات مع الدول الأخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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